BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040890
|1,94
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032093
|1,34
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032626
|1,33
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,061116
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,070845
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018048
|1,94
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019151
|1,93
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017874
|1,92
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019164
|1,87
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019604
|1,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012859
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033670
|0,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020947
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034803
|0,97
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037206
|0,96
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031660
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066356
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061758
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026171
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067048
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065682
|0,04