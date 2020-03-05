BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040890 1,94 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040890 1,94
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032093 1,34
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032626 1,33
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,061116 1,32
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,070845 1,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018048 1,94
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019151 1,93
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017874 1,92
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019164 1,87
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019604 1,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012859 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033670 0,97
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020947 0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034803 0,97
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037206 0,96
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031660 0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066356 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061758 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026171 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067048 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065682 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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