BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041212 0,79 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041212 0,79
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032301 0,65
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032826 0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071273 0,60
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,061469 0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017070 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024129 1,49
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039602 1,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066289 0,87
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027914 0,70
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021184 0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019218 1,16
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017623 1,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019097 1,12
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018250 1,12
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018074 1,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034063 1,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024004 1,39
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023153 1,32
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016057 1,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021966 0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025270 0,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022785 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026180 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023628 0,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062418 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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