BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069035 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069035 0,23
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071778 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021887 0,09
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024278 0,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,030442 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016779 0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,063796 0,10
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,071001 0,09
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027754 0,09
Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,021986 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023055 0,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026761 0,21
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018221 0,11
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012007 0,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012863 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021329 2,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035435 2,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034279 2,88
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037877 2,86
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,036527 2,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061833 0,09
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066437 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023649 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065760 0,09
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021580 0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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