BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095038
|2,28
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,107642
|2,26
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,072989
|2,21
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108728
|2,20
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071126
|2,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029881
|3,93
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034308
|2,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,118840
|1,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,082409
|1,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,066071
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,055423
|1,06
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077873
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022605
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012887
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026215
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067158
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023658
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061860
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065617
|0,03