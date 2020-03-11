BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095038 2,28 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095038 2,28
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107642 2,26
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072989 2,21
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108728 2,20
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071126 2,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029881 3,93
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034308 2,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,118840 1,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,082409 1,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,066071 1,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,055423 1,06
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077873 0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022605 0,48
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012887 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026215 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067158 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023658 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061860 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065617 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi

Son Dakika Haberleri
20:46 Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
20:38 Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle günü İtalya hariç düşüşle tamamladı
20:28 MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme
20:24 MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
20:11 Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:01:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]