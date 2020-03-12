BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076448 0,30 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059762 0,30 Vakıf Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076448 0,30
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059762 0,30
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042389 0,18
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069429 0,18
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034665 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014408 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,094964 0,13
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,124273 0,13
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,109756 0,13
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,058064 0,13
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022451 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016791 1,81
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036328 0,86
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017104 0,64
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012679 0,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF 0,018739 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021442 0,70
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014423 0,53
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021099 0,35
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014626 0,33
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022673 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032331 0,84
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036784 0,79
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021425 0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035594 0,70
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034567 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069544 0,05
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022825 0,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066495 0,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023669 0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065819 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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