BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059851
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024296
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021910
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012800
|0,95
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,009986
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,027782
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,071053
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022792
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012884
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069568
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023677
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065569
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066517
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065014
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)