BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059851 0,15 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059851 0,15
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024296 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021910 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012800 0,95
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,009986 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027782 0,02
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,071053 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022792 0,52
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012884 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069568 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023677 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065569 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066517 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065014 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı

Son Dakika Haberleri
20:33 THY'den 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
20:28 İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi
20:26 Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı
20:24 Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı
20:18 Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]