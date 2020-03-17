BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046830 0,63 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060232 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021936 0,03 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024322 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012892 0,67 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035719 0,59 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010000 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023183 1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)