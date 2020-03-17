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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046830 0,63 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060232 0,12 AvivaSA Em.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046830
|0,63
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060232
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021936
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024322
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012892
|0,67
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035719
|0,59
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,010000
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023183
|1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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