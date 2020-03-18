BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060729
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050427
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,047079
|0,53
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,073766
|0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010765
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014172
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027527
|4,59
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039251
|0,95
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,029981
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,015976
|2,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,053051
|2,05
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,070879
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF
|0,088712
|0,39
|Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,083597
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023418
|1,01
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011705
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029055
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026256
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065087
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069638
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060156
|0,04