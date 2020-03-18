BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060729 0,83 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060729 0,83
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050427 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047079 0,53
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073766 0,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010765 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014172 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027527 4,59
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039251 0,95
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029981 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015976 2,63
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053051 2,05
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070879 0,79
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,088712 0,39
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,083597 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023418 1,01
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011705 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029055 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026256 0,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065087 0,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069638 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060156 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:00 Kaynak: AA

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