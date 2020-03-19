BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032453
|0,38
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,060775
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034470
|0,31
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,073511
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,075089
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022337
|1,21
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012986
|0,73
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018282
|0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,016539
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,063898
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020314
|0,82
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022792
|0,19
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,025205
|0,12
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,021846
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011713
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030775
|2,08
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035103
|1,95
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020391
|1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033884
|1,44
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,032780
|1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067322
|0,09
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065778
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062008
|0,08
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066620
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023716
|0,07