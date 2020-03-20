BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046621 0,32 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060438 0,31 Vakıf Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046621 0,32
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060438 0,31
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022181 0,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024340 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021955 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025642 1,74
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039590 1,07
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019637 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109698 0,96
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061313 0,92
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022540 0,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075906 0,61
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013173 0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020421 0,53
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011743 0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014807 0,07
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012898 0,05
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,021854 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060196 0,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065127 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069684 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029074 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065683 0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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