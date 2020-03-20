BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046621
|0,32
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060438
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022181
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024340
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021955
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,025642
|1,74
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039590
|1,07
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019637
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109698
|0,96
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,061313
|0,92
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022540
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,075906
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013173
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020421
|0,53
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011743
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014807
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012898
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,021854
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060196
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065127
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069684
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029074
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065683
|0,01