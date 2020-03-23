BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088094 1,30 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088094 1,30
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099873 1,30
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101245 1,29
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,067948 1,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010565 1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015013 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029605 6,85
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023117 2,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057275 2,18
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090691 1,64
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067687 1,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016055 3,86
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034647 2,35
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070018 2,06
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015395 1,89
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,111667 1,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012086 2,17
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017356 2,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026137 1,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018426 1,55
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013203 1,51
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030886 1,15
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,035225 1,02
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035013 0,55
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033576 0,53
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020744 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026297 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023738 0,08
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021657 0,08
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065181 0,08
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029098 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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