BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047497 1,50 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047497 1,50
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,072370 1,40
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049955 0,87
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060779 0,85
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029139 0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016462 2,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013090 0,56
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019552 0,48
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034799 0,44
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,021711 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023189 1,63
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012153 0,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017445 0,51
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,021508 0,50
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,025603 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032480 0,92
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033277 0,91
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031154 0,87
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020597 0,86
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034227 0,86
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065753 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066017 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066694 0,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025390 0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021662 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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