BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022728
|1,92
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,073359
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,065149
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,031639
|0,53
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040192
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015208
|2,09
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013886
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024428
|7,77
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021039
|6,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060295
|6,41
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,107924
|6,20
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061283
|6,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013869
|5,19
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016082
|4,46
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019149
|4,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,058591
|4,20
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026538
|4,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018651
|6,91
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012966
|6,69
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019572
|6,42
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027785
|6,40
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013858
|4,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032632
|4,74
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,037116
|4,48
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033060
|1,79
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033856
|1,74
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020954
|1,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060283
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029111
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065209
|0,02
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026309
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062093
|0,02