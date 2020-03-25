BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022728 1,92 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022728 1,92
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,073359 0,53
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,065149 0,53
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031639 0,53
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040192 0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015208 2,09
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013886 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024428 7,77
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021039 6,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060295 6,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,107924 6,20
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061283 6,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013869 5,19
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,016082 4,46
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019149 4,37
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,058591 4,20
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026538 4,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018651 6,91
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012966 6,69
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019572 6,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027785 6,40
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013858 4,95
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032632 4,74
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,037116 4,48
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033060 1,79
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033856 1,74
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020954 1,73
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060283 0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029111 0,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065209 0,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026309 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062093 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:30 Kaynak: AA

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