BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067195 3,40 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036261 3,14 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069768 3,02 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102504 2,96 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103828 2,91 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015303 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026805 1,93 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024855 1,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029371 1,20 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025581 0,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060813 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071748 2,01 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014077 1,50 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016994 1,21 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018039 1,19 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016835 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018941 1,55 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013161 1,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019817 1,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028127 1,23 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014025 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,021497 2,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035722 2,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034548 2,58 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,038179 2,57 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010987 2,56 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067431 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065887 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066055 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025403 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062750 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)