BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067195
|3,40
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036261
|3,14
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069768
|3,02
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102504
|2,96
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103828
|2,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015303
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026805
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024855
|1,75
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,029371
|1,20
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025581
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060813
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,071748
|2,01
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014077
|1,50
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016994
|1,21
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018039
|1,19
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016835
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018941
|1,55
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013161
|1,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019817
|1,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028127
|1,23
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014025
|1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021497
|2,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035722
|2,59
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,034548
|2,58
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,038179
|2,57
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,010987
|2,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067431
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065887
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066055
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025403
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062750
|0,04