BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066700 0,72 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069312 0,61 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055468 0,54 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039598 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041866 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012997 0,60 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035524 0,39 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018303 0,11 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017472 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027913 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,035272 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,037417 0,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,038811 0,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,035125 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036318 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062178 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066122 0,08 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065300 0,08 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069852 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025430 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)