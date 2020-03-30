BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066700
|0,72
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069312
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055468
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,039598
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,041866
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012997
|0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035524
|0,39
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018303
|0,11
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017472
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,027913
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,035272
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,037417
|0,27
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,038811
|0,27
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,035125
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036318
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062178
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066122
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065300
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069852
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025430
|0,07