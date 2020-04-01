BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010917
|0,99
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,052091
|0,98
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067663
|0,97
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,070227
|0,97
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104677
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015396
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025542
|3,60
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030973
|3,27
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041388
|2,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063702
|2,84
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027695
|1,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,081126
|2,02
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,117761
|1,96
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,065601
|1,94
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,042658
|1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013547
|2,37
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019504
|2,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020357
|2,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028858
|2,25
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014242
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,012008
|0,21
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,022111
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,035244
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036744
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,036264
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065885
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066830
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069887
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023792
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060389
|0,02