BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023011 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,048021 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022066 0,03 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024443 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013822 1,27 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015567 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026133 4,31 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028706 4,18 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027387 3,27 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032105 2,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050363 2,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054980 2,85 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,016590 2,20 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027414 2,15 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014580 1,91 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,060000 1,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014019 3,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020176 3,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029695 3,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020885 2,98 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014616 2,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,034865 2,53 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,039558 2,40 NN Hay. Em. Altın EYF 0,023151 2,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,038473 2,35 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,036484 2,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021738 0,03 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022974 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069984 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023828 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060466 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)