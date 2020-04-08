BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066760 2,44 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102318 2,39 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036137 2,34 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069616 2,27 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090161 2,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015677 0,71 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013845 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033528 4,43 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027875 1,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026572 1,68 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029052 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064074 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122231 3,18 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,068111 3,09 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076200 2,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084125 2,81 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016527 1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029906 0,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021018 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014076 0,41 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020252 0,38 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022514 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,036762 0,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,023327 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,037648 0,76 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,037485 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,038764 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060485 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029207 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026393 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066083 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021741 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)