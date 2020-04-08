BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,066760
|2,44
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102318
|2,39
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036137
|2,34
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069616
|2,27
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090161
|2,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015677
|0,71
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013845
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033528
|4,43
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027875
|1,78
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026572
|1,68
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029052
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064074
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,122231
|3,18
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,068111
|3,09
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,076200
|2,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,084125
|2,81
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016527
|1,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029906
|0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021018
|0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014076
|0,41
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020252
|0,38
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022514
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,036762
|0,76
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,023327
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,037648
|0,76
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,037485
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,038764
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060485
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029207
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026393
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066083
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021741
|0,02