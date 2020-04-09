BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073507 1,33 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067585 1,24 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036567 1,19 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,070417 1,15 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,072555 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013927 0,59 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015755 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029592 1,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026941 1,39 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073964 1,20 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,099280 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064835 1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016306 2,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,056176 1,15 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014756 0,83 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011760 0,77 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036455 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030378 1,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021314 1,41 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014264 1,34 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020513 1,29 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014839 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,012679 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,038879 0,30 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,037249 0,30 NN Hay. Em. Altın EYF 0,023396 0,30 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,041523 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060499 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066012 0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070013 0,02 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065450 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023837 0,02

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