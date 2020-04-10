BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037489 2,52 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105590 2,05 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071849 2,03 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107290 2,02 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092809 1,86 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015979 1,42 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014068 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028055 4,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034171 3,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,110073 3,30 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025813 3,26 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024435 3,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012016 2,18 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015070 2,13 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077588 2,10 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,061924 2,00 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020030 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020795 1,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021604 1,36 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014457 1,35 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030788 1,35 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014977 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,035304 0,28 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,040036 0,26 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,036959 0,25 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038415 0,24 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040097 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021752 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066117 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025497 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067664 0,03 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022989 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)