BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,070041
|2,56
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040409
|2,21
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072821
|2,15
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,074831
|2,11
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,108330
|1,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016041
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028619
|2,01
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044385
|1,97
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025969
|0,60
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,110737
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,052716
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016929
|1,20
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016769
|1,18
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017978
|1,18
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018545
|1,14
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018340
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014486
|0,20
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020835
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021645
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030836
|0,16
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018002
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040268
|0,58
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,037864
|0,48
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,023563
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,039156
|0,47
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,037134
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066165
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063026
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023861
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060556
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067712
|0,07