BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071108
|1,89
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056875
|1,85
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,070163
|1,77
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040667
|1,68
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,093421
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014048
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029292
|2,35
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029937
|0,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033801
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067633
|0,29
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022651
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037216
|1,14
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015269
|1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,017193
|0,95
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020901
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,085923
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023735
|1,04
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021044
|1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014629
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015074
|0,78
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021808
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,035815
|1,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,039760
|1,54
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,023926
|1,54
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012211
|1,54
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,038446
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067048
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063051
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025524
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023014
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023870
|0,04