BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011239 1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011239 1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094569 1,23 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,058642 0,80 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071644 0,75 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068913 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016177 0,92 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014154 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030450 3,95 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018737 2,76 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018114 2,76 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070795 2,75 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053977 2,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127633 2,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,087900 2,30 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,071088 2,24 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,025131 2,09 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028975 2,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031873 2,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022374 2,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021508 2,20 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014950 2,19 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015279 1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036667 2,38 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,041516 1,64 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038096 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039007 1,05 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039588 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067752 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066203 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060587 0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070117 0,02 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065543 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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