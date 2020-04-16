BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,059117
|0,81
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,063192
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,049438
|0,57
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069301
|0,56
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072030
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037567
|0,45
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,025240
|0,43
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015884
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013253
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,088033
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024252
|1,20
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012353
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012974
|0,05
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023612
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,036901
|0,64
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013158
|0,59
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039821
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040410
|0,59
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024317
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062448
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070135
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023881
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066218
|0,02
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023023
|0,02