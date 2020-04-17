BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057320 0,96 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,054303 0,56 AvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057320 0,96 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,054303 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,049710 0,55 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,063488 0,47 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040710 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016006 0,19 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014130 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044815 2,19 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068111 1,30 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033686 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029534 0,93 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,092583 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,089453 1,61 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,072246 1,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,129565 1,51 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,025518 1,10 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,069241 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031817 1,72 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022363 1,67 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021423 1,55 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014882 1,55 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015347 1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,024864 2,25 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041318 2,25 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039948 2,24 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040714 2,24 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044105 2,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026447 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021789 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025541 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065574 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066142 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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