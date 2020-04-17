BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057320
|0,96
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,054303
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,049710
|0,55
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,063488
|0,47
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,040710
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016006
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014130
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044815
|2,19
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068111
|1,30
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033686
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029534
|0,93
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,092583
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,089453
|1,61
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,072246
|1,54
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,129565
|1,51
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,025518
|1,10
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,069241
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031817
|1,72
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022363
|1,67
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021423
|1,55
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014882
|1,55
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015347
|1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024864
|2,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041318
|2,25
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039948
|2,24
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040714
|2,24
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,044105
|2,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026447
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021789
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025541
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065574
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066142
|0,03