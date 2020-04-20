BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,023264
|0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010472
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031836
|0,11
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059600
|0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019559
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014267
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016149
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045960
|2,55
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029446
|2,45
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022565
|2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036568
|2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030113
|1,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015817
|1,71
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016560
|1,43
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,029312
|1,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,079893
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057793
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021726
|1,41
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015091
|1,40
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022676
|1,40
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032258
|1,39
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,022015
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067146
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021807
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023047
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063143
|0,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066196
|0,08