BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041199
|3,83
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,042758
|3,71
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076595
|3,70
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032966
|3,55
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019577
|3,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016315
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014297
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046837
|1,91
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070445
|1,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029938
|1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029859
|1,55
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022746
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017548
|5,97
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017384
|5,95
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018641
|5,94
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019222
|5,73
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018193
|5,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015430
|2,25
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022209
|2,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032925
|2,07
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023141
|2,05
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015620
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066358
|0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067906
|0,11
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067215
|0,10
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025585
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063201
|0,09