BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,078312
|1,34
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,055393
|1,05
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041539
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,053836
|0,96
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031904
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014301
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047150
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,019326
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013302
|0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038137
|0,46
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,022709
|0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,021634
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024576
|0,68
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022355
|0,66
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015531
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015683
|0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,026885
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040267
|1,12
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042013
|1,11
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024789
|1,07
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039466
|1,02
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024559
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067243
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021836
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063226
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066271
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025595
|0,04