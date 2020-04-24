BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073146 0,42 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033185 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,043055 0,41 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075016 0,40 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019723 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016342 0,38 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014321 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030151 3,73 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033836 2,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030556 2,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,058638 1,05 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070861 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016841 1,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058417 1,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,027338 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,017894 0,74 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,046099 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015854 1,09 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033242 0,96 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022558 0,91 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015671 0,90 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023323 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037428 1,17 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039054 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041227 1,01 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039863 1,01 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024806 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066429 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067977 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023092 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063266 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025611 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)