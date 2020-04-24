BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073146
|0,42
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033185
|0,41
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,043055
|0,41
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,075016
|0,40
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019723
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016342
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014321
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030151
|3,73
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033836
|2,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030556
|2,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,058638
|1,05
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070861
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016841
|1,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,058417
|1,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,027338
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,017894
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,046099
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015854
|1,09
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033242
|0,96
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022558
|0,91
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015671
|0,90
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023323
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037428
|1,17
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039054
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041227
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039863
|1,01
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024806
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066429
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067977
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023092
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063266
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025611
|0,06