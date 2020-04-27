BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072887
|1,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020432
|1,15
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,056106
|1,07
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075746
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,062676
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014401
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016424
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072193
|1,88
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,059413
|1,32
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023303
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030834
|0,91
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,119889
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016427
|2,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018000
|1,73
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017827
|1,71
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019109
|1,70
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018853
|1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016210
|2,25
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015983
|1,99
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023005
|1,98
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023689
|1,57
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033751
|1,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025234
|1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041938
|1,72
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040550
|1,72
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041369
|1,72
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,044746
|1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025641
|0,12
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067363
|0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063339
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021874
|0,11
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066504
|0,11