BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072887 1,26 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020432 1,15 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,056106 1,07 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075746 1,01 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,062676 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014401 0,56 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016424 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072193 1,88 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059413 1,32 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023303 0,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030834 0,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,119889 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016427 2,32 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018000 1,73 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017827 1,71 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019109 1,70 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018853 1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016210 2,25 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015983 1,99 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023005 1,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023689 1,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033751 1,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,025234 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041938 1,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040550 1,72 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041369 1,72 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044746 1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025641 0,12 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067363 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063339 0,12 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021874 0,11 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066504 0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)