BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032736 1,97 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057093 1,76 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,114827 1,65 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,042438 1,64 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071423 1,61 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016658 1,42 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014545 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031958 3,65 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074555 3,27 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024001 3,00 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,123287 2,83 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018658 2,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021313 2,27 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016796 2,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,092712 2,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,133875 2,10 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,074515 2,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023757 3,27 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016504 3,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034817 3,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024423 3,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016615 2,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029381 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021879 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066389 0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066518 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066674 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)