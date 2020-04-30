BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024578
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,069271
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022203
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016739
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014629
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031615
|3,27
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031237
|2,38
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035406
|1,77
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024226
|1,33
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,124410
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022775
|0,94
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016894
|0,82
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012682
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,060143
|0,76
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021415
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024319
|1,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016900
|1,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024885
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035436
|0,90
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,029831
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023139
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068110
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023996
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063397
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066562
|0,03