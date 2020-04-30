BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024578 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024578 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,069271 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022203 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016739 0,59 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014629 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031615 3,27 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031237 2,38 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035406 1,77 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024226 1,33 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,124410 1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022775 0,94 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016894 0,82 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012682 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,060143 0,76 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021415 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024319 1,62 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016900 1,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024885 0,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035436 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029831 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023139 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068110 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023996 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063397 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066562 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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