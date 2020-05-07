BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,082251 1,11 Garanti Em. Hay. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,082251 1,11 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066361 0,73 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056258 0,62 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073127 0,62 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076070 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014780 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073720 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030644 0,25 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018290 0,14 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018919 0,13 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071544 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017361 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,095220 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,137062 1,08 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076163 1,06 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026732 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025694 1,05 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012583 0,33 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024246 0,24 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027767 0,21 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,023080 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042290 1,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025448 1,35 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040897 1,35 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041718 1,34 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,045121 1,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060940 0,02 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026592 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066539 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062835 0,01 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067530 0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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