BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113938 0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113938 0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099502 0,62 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112650 0,60 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076480 0,59 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039744 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016501 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075219 1,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031421 0,43 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046797 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029693 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017821 1,34 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024086 1,00 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,047626 0,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019795 0,43 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,073133 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035042 1,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024609 1,53 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023796 1,28 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016537 1,27 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,023285 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066611 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066728 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068278 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067595 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021947 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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