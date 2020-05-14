BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075572
|0,51
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072569
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,043088
|0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020248
|0,08
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070637
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016687
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,061558
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022829
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076843
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,037192
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030525
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018284
|1,19
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,023045
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,018557
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,074486
|0,69
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019966
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024996
|2,06
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,017369
|2,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025584
|1,61
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036430
|1,58
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,030374
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021958
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068311
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066760
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024064
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062926
|0,03