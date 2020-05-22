BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,081246 1,11 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,080771 1,09 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,116615 1,05 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042663 1,03 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,058194 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016844 0,18 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014702 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023617 0,75 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125553 0,64 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024498 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,038248 0,55 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,129778 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017321 0,93 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018041 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018180 0,93 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017619 0,92 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017868 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026492 0,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,037673 0,47 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,023743 0,17 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024517 0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019946 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061130 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021996 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025778 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029545 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066759 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)