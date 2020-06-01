BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077429 1,26 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073998 1,20 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043764 0,83 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061927 0,64 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075751 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014981 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,101171 0,45 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,061733 0,44 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,116672 0,44 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,132135 0,44 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,111648 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017419 1,21 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084605 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096101 0,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076650 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138100 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023583 1,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038525 0,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027090 0,70 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,023953 0,39 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024639 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038717 0,59 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040359 0,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024593 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040887 0,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039526 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070906 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066259 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029610 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063823 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025832 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)