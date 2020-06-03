BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,042950
|0,58
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079223
|0,51
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,081571
|0,49
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,077135
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,075173
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017260
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015078
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032245
|2,69
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036814
|2,01
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028616
|1,12
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,121770
|1,11
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,097970
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,085597
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,061448
|0,68
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022439
|0,66
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013125
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067386
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023969
|0,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027632
|0,59
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039297
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020275
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024192
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023304
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024168
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063851
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029623
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070938
|0,02