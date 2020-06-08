BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079408
|1,30
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075939
|1,29
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045251
|1,21
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081525
|1,09
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041232
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017406
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015177
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038617
|3,41
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033407
|3,20
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020156
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024937
|0,96
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033722
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,063461
|2,02
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017766
|1,78
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,088456
|1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,025463
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068055
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024571
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016915
|0,11
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024257
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023921
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013487
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040209
|0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,038871
|0,32
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024183
|0,32
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,036484
|0,32
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,038458
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063259
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067268
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022071
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029647
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024188
|0,05