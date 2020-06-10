BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050555
|0,04
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,065256
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022463
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024835
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,069888
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026932
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,099526
|0,43
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,079224
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,142744
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,019163
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024022
|0,34
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024784
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024321
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024323
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012635
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,040028
|0,79
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024457
|0,79
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039716
|0,78
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038099
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040234
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061354
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067012
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068002
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024198
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022080
|0,02