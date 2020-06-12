BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042611 0,26 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068724 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011055 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030640 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020688 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033835 0,29 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051403 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019041 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,019228 0,54 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017633 0,50 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013468 0,42 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021015 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012665 0,21 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020278 0,13 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028251 0,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039891 0,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024382 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040674 0,77 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024854 0,75 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038724 0,74 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040371 0,74 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042129 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067043 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026779 0,01 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063307 0,01 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023337 0,01 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061369 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)