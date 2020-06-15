BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079052 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079052 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076954 0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012095 0,44 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117579 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116377 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015216 0,37 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017442 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032414 1,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036985 1,52 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020907 0,87 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079098 0,87 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020219 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019208 0,88 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019748 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062075 0,58 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,078310 0,52 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,050510 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026941 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018701 0,90 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040184 0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028247 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017018 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041119 0,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024728 0,54 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039321 0,54 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037299 0,54 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043919 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061401 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063339 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022096 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067076 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068053 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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