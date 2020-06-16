BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020692
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034051
|0,15
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063582
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,061203
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050720
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082845
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024824
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017697
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019318
|0,57
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019458
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018594
|0,23
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019295
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024253
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015588
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028289
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024431
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,040234
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024220
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029688
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061413
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067089
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025896
|0,02