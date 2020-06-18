BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,084542
|0,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012236
|0,70
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077952
|0,59
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104149
|0,56
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,080113
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017527
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,084086
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034312
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037379
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032620
|0,21
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,105376
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019542
|0,96
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,024198
|0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,018146
|0,40
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019443
|0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040059
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019127
|0,82
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027552
|0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028805
|0,67
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,040958
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024530
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022109
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064012
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067388
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024229
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063376
|0,02