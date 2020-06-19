BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076051 0,18 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076051 0,18 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079464 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050979 0,15 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044522 0,13 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,060997 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017605 0,45 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015328 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025500 1,66 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077690 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077847 1,64 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,106992 1,53 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,065163 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019048 6,09 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023145 1,03 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013428 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068759 0,94 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021990 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027633 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019182 0,29 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041028 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031870 0,15 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028847 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040731 0,85 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042494 0,83 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024807 0,83 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039874 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041252 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023365 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024234 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029706 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061447 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067129 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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