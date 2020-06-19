BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076051
|0,18
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079464
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050979
|0,15
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044522
|0,13
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,060997
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017605
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015328
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025500
|1,66
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,077690
|1,65
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077847
|1,64
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,106992
|1,53
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,065163
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019048
|6,09
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023145
|1,03
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013428
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068759
|0,94
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021990
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027633
|0,29
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019182
|0,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041028
|0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031870
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028847
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040731
|0,85
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042494
|0,83
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024807
|0,83
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039874
|0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041252
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023365
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024234
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029706
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061447
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067129
|0,02