BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020831 0,25 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020831 0,25 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077772 0,24 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063979 0,24 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034263 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077713 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015486 0,71 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017745 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053766 2,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038688 1,50 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030222 1,38 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,128523 1,38 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,089848 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013650 0,88 Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,023110 0,86 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023480 0,84 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,065192 0,79 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,045909 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029105 0,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041420 0,84 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015767 0,50 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024701 0,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024631 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,024994 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041564 0,87 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041028 0,87 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039739 0,86 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044386 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067458 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063443 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068165 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024255 0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071182 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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