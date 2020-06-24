BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079661
|0,59
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076234
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045462
|0,29
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,063587
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077804
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017786
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015500
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038631
|1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033599
|1,56
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054310
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035130
|0,94
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086107
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,089668
|1,10
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019386
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,146896
|0,86
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,081620
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,102460
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029226
|0,42
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041583
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012788
|0,31
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027794
|0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019294
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041248
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040388
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041785
|0,53
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039554
|0,53
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025380
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022136
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064093
|0,02
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023389
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066519
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067200
|0,02