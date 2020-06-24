BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079661 0,59 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079661 0,59
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076234 0,58
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045462 0,29
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063587 0,23
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077804 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017786 0,23
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015500 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038631 1,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033599 1,56
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054310 1,01
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035130 0,94
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086107 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,089668 1,10
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019386 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,146896 0,86
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,081620 0,85
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,102460 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029226 0,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041583 0,39
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012788 0,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027794 0,24
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019294 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041248 0,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040388 0,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041785 0,53
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039554 0,53
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025380 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022136 0,02
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064093 0,02
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023389 0,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066519 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067200 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

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