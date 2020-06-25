BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi

Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu