BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118688
|0,92
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079812
|0,92
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077713
|0,90
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103692
|0,87
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041410
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017796
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035525
|1,10
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038228
|0,95
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053996
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086107
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025716
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,088588
|0,71
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019763
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,145833
|0,64
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,081051
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,101721
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019332
|0,40
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027847
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017229
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015546
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029072
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029769
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067268
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061570
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068246
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063516
|0,06