BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075867 0,43 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075867 0,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079375 0,36
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,070174 0,12
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078037 0,12
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,078073 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017883 0,49
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015509 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038999 2,02
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080734 1,67
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080866 1,66
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083302 1,39
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023656 1,01
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070278 0,90
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029825 0,81
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,132551 0,77
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,022429 0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029234 0,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041535 0,52
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024788 0,44
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024757 0,33
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027931 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041833 0,37
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025574 0,36
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039861 0,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038196 0,36
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041572 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061584 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024288 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067281 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063528 0,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026870 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

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